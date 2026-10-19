Festa del Cinema di Roma, il nuovo spot tra treni storici e memoria

Realizzato da VML Italy e prodotto da Buddy Film, lo spot ha per protagonista Serena De Ferrari, che attraversa la Sala Reale della Stazione Centrale di Milano prima di salire su un treno storico. Il viaggio si trasforma in un percorso attraverso epoche e atmosfere differenti, evocando la storia del Paese e il legame tra ferrovie, territori e generazioni. La colonna sonora è Felicità di Lucio Dalla. "Il mondo ferroviario e il cinema condividono da sempre un legame speciale", ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale Corporate del Gruppo FS, sottolineando il valore della memoria storica e il ruolo del treno nel connettere comunità e territori. Lo spot sarà trasmesso sulle principali emittenti televisive nei formati da 60, 30 e 15 secondi, oltre che sui grandi schermi e sui canali social del Gruppo FS.