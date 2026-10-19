Festa del Cinema di Roma, il nuovo spot tra treni storici e memoria

Il Gruppo FS presenta alla Festa del Cinema di Roma lo spot Viaggiare in Italia, viaggiando nel tempo, diretto da Volfango De Biasi. Al centro, il patrimonio ferroviario italiano raccontato attraverso immagini d’epoca e le note di Lucio Dalla
Realizzato da VML Italy e prodotto da Buddy Film, lo spot ha per protagonista Serena De Ferrari, che attraversa la Sala Reale della Stazione Centrale di Milano prima di salire su un treno storico. Il viaggio si trasforma in un percorso attraverso epoche e atmosfere differenti, evocando la storia del Paese e il legame tra ferrovie, territori e generazioni. La colonna sonora è Felicità di Lucio Dalla. "Il mondo ferroviario e il cinema condividono da sempre un legame speciale", ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale Corporate del Gruppo FS, sottolineando il valore della memoria storica e il ruolo del treno nel connettere comunità e territori. Lo spot sarà trasmesso sulle principali emittenti televisive nei formati da 60, 30 e 15 secondi, oltre che sui grandi schermi e sui canali social del Gruppo FS.
Un viaggio tra epoche e carrozze storiche
Sponsor ufficiale della manifestazione, il Gruppo FS partecipa alla Festa del Cinema di Roma anche con Pensiero Binario, installazione dei designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini, collocata all’ingresso pedonale del red carpet. L’opera interpreta il binario come simbolo di viaggio, connessione e movimento. La presenza alla kermesse si inserisce nel progetto di valorizzazione del patrimonio ferroviario italiano attraverso il linguaggio cinematografico e artistico, con uno sguardo rivolto a una mobilità sostenibile, integrata e accessibile.