Lo scrittore sardo ottiene 83 voti, solo tre in più del secondo posto, che va ad Alcide Pierantozzi e il suo Lo sbilico. "Scrivere è un mestiere difficilissimo, c'è tanta differenza tra scrittori e gente che pubblica", ha detto Fois

"Scrivere è un mestiere difficilissimo"

"Scrivere questo romanzo è stato come fare un bilancio di tutto, capire da che parte si sta, come si è messi, capire che scrivere è un mestiere difficilissimo, che c'è una differenza tra scrittori e gente che pubblica e che c'è tanto da dire, tanta gratitudine per questo mondo", ha detto Fois subito dopo la proclamazione.

Fois ricorda Michela Murgia

Lo scrittore ha poi rivolto un pensiero a Michela Murgia, con cui condivide le origini sarde, scomparsa nel 2023, a 51 anni: "Io voglio intanto ringraziare una persona che non c'è, ma per me c'è, che era una donna bellissima, tutt'altro che livorosa, molto resiliente: si chiama Michela Murgia".

La proclamazione nella Sala Grande del Palazzo del Cinema di Venezia

La proclamazione del Premio Campiello si è tenuta per la prima volta nella Sala Grande al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. I voti espressi sono stati 282 su 300 votanti della Giuria Popolare di Lettori Anonimi.