La vita vista dalla fine: "L'immensa distrazione" di Marcello Fois

Per tutta la vita il protagonista del romanzo di questa settimana di “Incipit” si è svegliato con gli stessi rumori: i bovini nel mattatoio oltre la siepe, i corvi sui pioppi, le volpi lungo gli argini. Poi, una mattina, Ettore Manfredini - così si chiama il protagonista del libro - quel brusio del mondo scompare. È da questa assenza che prende avvio "L’immensa distrazione", il romanzo più recente di Marcello Fois, pubblicato da Einaudi e finalista al Premio Campiello 2026, il cui vincitore — scelto dalla giuria dei trecento lettori anonimi — sarà proclamato il 3 ottobre al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia. Nell’intervista, Fois ne racconta la genesi, a cominciare dal titolo: l’“immensa distrazione” è l’energia stessa dell’esistenza, ciò che permette agli esseri umani di costruire, amare, leggere e progettare il futuro. Ma è anche il rischio di attraversare il mondo senza comprenderne davvero le conseguenze e i legami profondi.

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