Achille & KiPI – I Disconnessi di m1RC_, su Kickstarter dal 1° ottobre

“Ci dicono di correre, poi di rallentare. Prima l’intelligenza artificiale risolverà tutto, poi dobbiamo averne paura”, dice Mario Moroni. “E noi comuni mortali come dovremmo immaginare il nostro futuro? Achille vuole credere alle promesse, KiPI ci vede subito qualcosa che non torna. Insieme danno voce a una contraddizione molto attuale: abbiamo voglia di fidarci e sempre più bisogno di fare domande.”

Per chi deciderà di finanziare il progetto nelle prime 48 ore dal suo lancio sulla piattaforma di crowdfunding, ci sarà un bonus esclusivo: scegliendo qualsiasi reward che includa una copia fisica del fumetto, i backer riceveranno il MOLLIN CORP Access Pass , un segnalibro da collezione ispirato ai badge della corporation di m1RC_ e non disponibile come add-on durante la campagna.

Parte il 1° ottobre alle 17 la campagna Kickstarter di Achille & KiPI – I Disconnessi di m1RC_ , graphic novel ideata da Mario Moroni , scritta da Salvatore Vivenzio , disegnata e colorata da Silvia Buganza , con Renato Franchi alla direzione editoriale e sviluppo.

In occasione del lancio della campagna, il 1° ottobre a partire dalle 16:30, sul canale YouTube di Mario Moroni "Il Caffettino", partirà una maratona in diretta insieme al team creativo di Achille & KiPI, per raccontare il progetto, quello che c’è dietro (e dentro!) il fumetto e, naturalmente, vivere insieme le prime ore della campagna insieme ad alcuni ospiti, tra cui Alessandro Vercellotti, Emanuele Vietina, Emilio Vignapiano e Max Temporelli, per parlare di fumetti, tecnologia, futuro e, conoscendo Mario, probabilmente divagare parecchio.

Per chi vuole qualcosa in più ci saranno anche Collector Box e Collector Bundle, insieme ad alcune esperienze speciali: da una giornata a Milano con Mario Moroni fino alla possibilità di entrare nel fumetto come personaggio della storia.

A giugno, con il pre-lancio, Achille & KiPI aveva messo online gratuitamente le prime 10 pagine del fumetto. Ora, con il lancio della campagna Kickstarter, ne arrivano altre 10. Tutte le 20 pagine saranno disponibili gratuitamente su Koomy!

Achille & KiPI a Lucca Comics & Games 2026

Achille & KiPI sarà presente anche a Lucca Comics & Games 2026. Mercoledì 28 ottobre, dalle 15:00 alle 16:00, nella Sala Tobino, Mario Moroni, Renato Franchi e Silvia Buganza presenteranno Achille & KiPI – I Disconnessi di m1RC_, raccontando la nascita del progetto, il lavoro dietro la graphic novel e la scelta di portarla su Kickstarter. Un’ora per conoscere da vicino Achille, KiPI e il mondo di m1RC_, tra fumetto, tecnologia, intelligenza artificiale e una buona dose di futuro.

La trama di Achille & KiPI - I disconnessi di M1RC_

Achille è un ragazzo cresciuto in una fattoria tecnologica che sogna di diventare inventore come il nonno. Al suo fianco c’è KiPI, il gatto-compagno che, dopo un incidente, si trasforma in una coscienza sarcastica e imprevedibile. Insieme si ritrovano sul pianeta m1RC_, un mondo che promette sogni e successo immediato, ma nasconde una realtà ben diversa.