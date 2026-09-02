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Smettere di coprire i capelli bianchi, come farlo nel modo giusto

Lifestyle

Sinonimo per anni di sciatteria e poca cura, i capelli bianchi sono oggi una scelta consapevole. Da Andie MacDowell a Emma Thompson passando per Jamie Lee Curtis e Helen Mirren, sono sempre più le star di Hollywood a sfoggiare una chioma argentea mostrandola, con grande eleganza, sui red carpet di premiere e festival cinematografici di mezzo mondo

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Dire addio alle tinte in nome di un atteggiamento “hair positive”. Sinonimo per anni di sciatteria e poca cura, i capelli bianchi sono oggi una scelta consapevole. Da Andie MacDowell a Emma Thompson passando per Jamie Lee Curtis e Helen Mirren, sono sempre più le star di Hollywood a sfoggiare una chioma argentea mostrandola, con grande eleganza, sui red carpet di premiere e festival cinematografici di mezzo mondo ergendosi a paladine della cosiddetta silver age.

Una scelta che è un segno di libertà

La scelta di tingere o meno i capelli è oggi, dunque, un segno di libertà: meno vincoli, meno manutenzione del colore e maggiore coerenza con la propria immagine. Negli ultimi anni è cresciuto il numero di chi decide di abbandonare la colorazione e valorizzare il proprio colore naturale, trasformando quello che per decenni è stato considerato un segno dell’età in un elemento distintivo di stile, personalità e autenticità.

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La transizione e la cura

Per affrontare al meglio il passaggio ai capelli bianchi è necessario valutare con il proprio parrucchiere un percorso graduale di transizione e scegliere un taglio che valorizzi la nuova tonalità. La gestione di una chioma argentea può essere anche più impegnativa rispetto a quella di una capigliatura colorata. Il capello bianco tende infatti ad avere una struttura più spessa e ruvida. Per questo motivo necessita di trattamenti nutrienti costanti, maschere idratanti e prodotti specifici capaci di mantenere morbidezza e brillantezza. È necessario inoltre proteggere i capelli dal sole e dal cloro utilizzando shampoo e balsamo anti-ingiallimento. E, non da ultimo, curare l’abbigliamento con palette di colori valorizzanti.

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