Smettere di coprire i capelli bianchi, come farlo nel modo giusto

Sinonimo per anni di sciatteria e poca cura, i capelli bianchi sono oggi una scelta consapevole. Da Andie MacDowell a Emma Thompson passando per Jamie Lee Curtis e Helen Mirren, sono sempre più le star di Hollywood a sfoggiare una chioma argentea mostrandola, con grande eleganza, sui red carpet di premiere e festival cinematografici di mezzo mondo ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dire addio alle tinte in nome di un atteggiamento “hair positive”. Sinonimo per anni di sciatteria e poca cura, i capelli bianchi sono oggi una scelta consapevole. Da Andie MacDowell a Emma Thompson passando per Jamie Lee Curtis e Helen Mirren, sono sempre più le star di Hollywood a sfoggiare una chioma argentea mostrandola, con grande eleganza, sui red carpet di premiere e festival cinematografici di mezzo mondo ergendosi a paladine della cosiddetta silver age.

Una scelta che è un segno di libertà La scelta di tingere o meno i capelli è oggi, dunque, un segno di libertà: meno vincoli, meno manutenzione del colore e maggiore coerenza con la propria immagine. Negli ultimi anni è cresciuto il numero di chi decide di abbandonare la colorazione e valorizzare il proprio colore naturale, trasformando quello che per decenni è stato considerato un segno dell’età in un elemento distintivo di stile, personalità e autenticità. Approfondimento Vip con i capelli bianchi: 10 star che si mostrano al naturale. FOTO