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Pericoli: "Scoprire il proprio stile è come scoprire la propria disgrazia"

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

L'artista compie 90 anni e torna in libreria con "La bella età", un volume pubblicato da Adelphi che raccoglie le sue "note di lavoro" e in cui passa in rassegna il suo rapporto con la pittura. L'intervista durante "Incipit" il programma di libri di Sky TG24

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"La vita somiglia a un paesaggio: man mano che te ne allontani, lo vedi meglio. Ne cogli l’ossatura, ne intravedi la storia, quella che ha subìto e quella che ha creato". Tullio Pericoli ha da poco compiuto 90 anni. I suoi ritratti, i suoi disegni e le sue tele  sono finite sui giornali, sulle scene teatrali e nei musei di mezzo mondo. Ora ha deciso di scrivere alcune “note di lavoro” - così le ha chiamate lui, con un certo understatement - in un libro, “La bella età”, pubblicato da Adelphi. 

“La bella età” è la vecchiaia: un’età maestra, come racconta  in questa intervista, perché ti insegna a pensare, a guardare e insieme a vedere. Ed è la pittura - racconta nella nuova puntata di "Incipit" -  a fargli intravedere "un mondo tuttora da indagare e da scoprire". Pericoli parla poi dell'importanza del fallimento e di quella parte nascosta che ogni opera custodisce e che spetta  cercare a chi guarda. Ma parla soprattutto dello stile e del pericolo che può rappresentare per un artista: "Scoprire il proprio stile è come scoprire la propria disgrazia, la propria fine", dice, perché uno stile rischia di essere ripetuto e "la peggiore imitazione è l’imitazione di se stessi".

L’intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica “Incipit- Tra le righe” o selezionando l’episodio nella playlist che si trova qui sotto.

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