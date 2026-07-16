Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Perché ha ancora senso leggere l'Odissea oggi

Beatrice Barbato

©Getty

In occasione dell’uscita del film di Christopher Nolan, il grecista Mario Lamagna spiega perché l’Odissea resta un classico attuale: il mito di Odisseo continua a parlarci, le figure femminili sono centrali e ogni epoca rilegge Omero con domande nuove

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ