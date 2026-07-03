La guida online di viaggi Taste Atlas ha selezionato le 100 migliori gelaterie del mondo analizzando commenti e recensioni sul web. A dominare buona parte della classifica è proprio l'Italia, che conquista le prime 44 posizioni: solo al 45° posto troviamo un locale non italiano, il ristorante Dan Tana's a West Hollywood negli Stati Uniti. A conquistare il podio sono Roma e Firenze

Il gelato migliore si mangia in Italia. A rivelarlo è stata la guida online di viaggi Taste Atlas che, analizzando i commenti e le recensioni disponibili sul web di critici gastronomici, chef ed esperti, ha selezionato le cento migliori gelaterie del mondo. A dominare buona parte della classifica è proprio l'Italia, che conquista le prime 44 posizioni: solo al 45° posto troviamo un locale non italiano, il ristorante Dan Tana's a West Hollywood negli Stati Uniti. Vediamo insieme quali sono le migliori gelaterie al mondo.

Il podio per il miglior gelato

Ad aggiudicarsi il titolo come miglior gelateria del mondo è la Gelateria Fatamorgana a Roma, che ha ottenuto 69 punti. Seguono, in seconda posizione, la Gelateria dei Gracchi a Roma e la Gelateria Vivoli di Firenze con rispettivamente 66 e 60 voti. “Sono generosi negli assaggi e la ragazza al banco ci ha aiutati a scegliere. Alla fine, abbiamo preso delle coppette con i gusti pera e gorgonzola, ananas e zenzero fresco e il sorbetto mela, mandorla e cannella. Un'altra coppetta era invece con yogurt greco e fave di cacao e Dobos, un gusto ispirato all'omonima torta, con gelato al pan di Spagna e al cioccolato. Tutti erano ottimi, ma abbiamo concordato che il gusto ananas e zenzero fresco fosse davvero spettacolare”, ha riferito lo chef pasticcere David Lebovitz, citato dal Corriere.



Firenze e Roma in top 10

A dominare la top 10, dalla quarta alla nona posizione, sono Firenze e Roma. In quarta posizione troviamo Gelateria dei Neri a Firenze, seguita dalla Gelateria Torcé a Roma, e ancora la fiorentina Gelateria La Carraia (6° posto). In settima posizione torna la Capitale, con la Gelateria I Caruso e, in ottava posizione, la toscana Gelateria Perché No. Chiudono la top 10, la Gelateria Grom a Firenze (9° posizione) e, infine, Suso Gelatoteca (10° posto) a Venezia che rompe l'alternanza tra la capitale e il capoluogo toscano.

I migliori gelati anche a Bologna e Venezia

Nella seconda decina della classifica entrano anche Bologna e Venezia. All'undicesimo posto torna comunque protagonista la Capitale, con la Gelateria Frigidarium, seguita da La Sorbetteria Castiglione di Bologna, che secondo Mario Batali, ex socio in affari di Joe Bastianich, è “spettacolare”. La classifica prosegue ancora con Roma protagonista: al 13° posto troviamo Otaleg, nota per il suo gelato allo zabaione, e al 14° la Gelateria Come il Latte.

Tra le migliori gelaterie anche Milano e Torino

La classifica continua, al quindicesimo posto, con la Gelateria Della Passera di Firenze e in sedicesima troviamo la prima gelateria milanese, Il Massimo del Gelato, che secondo la guida Michelin “si distingue per l'ampia proposta di gusti innovativi”. Chiudono classifica delle 20 migliori gelaterie del mondo la veneziana Gelateria Alaska (17° posto), la gelateria Alberto Marchetti a Torino (18° posizione), la Gelateria del Teatro di Roma (19°) e la Gelateria Badiani a Firenze (20°).

