ll tema della sesta edizione è “Mistero e Abisso”, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Durante la manifestazione, lo scultore Jason deCaires Taylor realizzerà una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa ascolta articolo

Lipari si prepara a ospitare la sesta edizione del festival "EOLIÈ-Arte, Letteratura e Società", la rassegna stampa promossa e organizzata dall'associazione culturale "Un Sanpietrino". Per tre giorni, da venerdì 3 a lunedì 6 luglio, le Isole Eolie si trasformeranno quindi in un laboratorio di arte, cultura e pensiero contemporaneo.

Un'installazione subacquea renderà omaggio a Sebastiano Tusa Il tema scelto di quest'anno è "Mistero e Abisso" e prende ispirazione dal celebre versetto "Abyssus abyssum invocat". L'obiettivo è indagare il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Trasformando l'abisso in metafora delle profondità del Mediterraneo, della storia delle Eolie e della coscienza umana, in un dialogo tra arte, filosofia, letteratura, architettura e istituzioni. Jason deCaires Taylor, il più importante scultore underwater al mondo, sarà uno dei protagonisti della manifestazione. L'artista realizzerà una grande installazione subacquea nella piscina naturale di Sottomonastero, dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. L'opera, collocata ai piedi dell'Acropoli di Lipari, rappresenterà lo stesso Tusa in viaggio verso l'ignoto. Un omaggio al suo straordinario lavoro di valorizzazione del patrimonio sommerso del Mediterraneo. Vedi anche Argentario, Pellicano Hotels sostiene il progetto Casa dei Pesci