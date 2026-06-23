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Lipari, dal 3 al 6 luglio torna il festival "EOLIÈ - Arte, Letteratura e Società"

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ll tema della sesta edizione è “Mistero e Abisso”, un percorso di riflessione che indaga il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Durante la manifestazione, lo scultore Jason deCaires Taylor realizzerà una grande installazione subacquea dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa

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Lipari si prepara a ospitare la sesta edizione del festival "EOLIÈ-Arte, Letteratura e Società", la rassegna stampa promossa e organizzata dall'associazione culturale "Un Sanpietrino". Per tre giorni, da venerdì 3 a lunedì 6 luglio, le Isole Eolie si trasformeranno quindi in un laboratorio di arte, cultura e pensiero contemporaneo.

Un'installazione subacquea renderà omaggio a Sebastiano Tusa

Il tema scelto di quest'anno è "Mistero e Abisso" e prende ispirazione dal celebre versetto "Abyssus abyssum invocat". L'obiettivo è indagare il rapporto tra uomo e mare, memoria e conoscenza, profondità naturali e interiori. Trasformando l'abisso in metafora delle profondità del Mediterraneo, della storia delle Eolie e della coscienza umana, in un dialogo tra arte, filosofia, letteratura, architettura e istituzioni. Jason deCaires Taylor, il più importante scultore underwater al mondo, sarà uno dei protagonisti della manifestazione. L'artista realizzerà una grande installazione subacquea nella piscina naturale di Sottomonastero, dedicata alla memoria dell'archeologo Sebastiano Tusa. L'opera, collocata ai piedi dell'Acropoli di Lipari, rappresenterà lo stesso Tusa in viaggio verso l'ignoto. Un omaggio al suo straordinario lavoro di valorizzazione del patrimonio sommerso del Mediterraneo.

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Nel corso dell'estate è prevista la presenza di Buttafuoco e Jago

Tra gli ospiti figurano anche Giuseppe Agnello, scultore mediterraneo contemporaneo; Marco Tamburro, protagonista dell'arte urbana italiana, che realizzerà per l'occasione due grandi murales coinvolgendo le scuole eoliane; Carlos Solito con le sue fotografie di grotte e abissi e l'artista emergente Giuditta Sin; Carlo Ratti, architetto, urbanista e direttore del MIT Senseable City Lab, tra i maggiori interpreti delle trasformazioni urbane e tecnologiche contemporanee; il filosofo e scrittore Marcello Veneziani; il direttore d'orchestra Beatrice Venezi; lo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri; l'autore e divulgatore culturale Riccardo Pedicone, noto al grande pubblico come Ricky Pedi. Nel corso dell'estate è poi prevista la partecipazione del presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco e del celebre scultore Jago. Ad agosto e settembre il festival proseguirà infatti anche sulla terraferma. E a Patti e Tindari prenderà forma "Eoliè-off", con ospiti tra cui Padre Spadaro e Andrea Camiolo.

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