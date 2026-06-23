L’epopea di Ulisse torna al centro della cultura pop, ispirando nuove forme di viaggio on the road. E la conferma dell’interesse per itinerari ispirati a storie, film e leggende si trova nei dati. In particolare, nella ricerca realizzata dalla piattaforma di noleggio camper leader in Europa CamperDays in collaborazione con l’istituto di ricerca Censuswide. Dall’indagine è emerso infatti che l’11% degli italiani dichiara di scegliere esclusivamente itinerari ispirati a narrazioni, miti o produzioni cinematografiche. Mentre il 28% degli intervistati ritiene che lo storytelling, soprattutto quello legato al cinema, arricchisca l’esperienza di viaggio più dei trend sui social media. Il fenomeno è sorprendentemente ancora più marcato tra i ragazzi e le ragazze della Gen Z. In questa fascia d’età le percentuali salgono infatti rispettivamente al 16% e al 38%.

Gli itinerari coinvolgono Turchia, Grecia e Italia

Il percorso “simbolico” di CamperDays ripercorre alcune delle tappe del viaggio di Ulisse, trasformando il mito in un’esperienza contemporanea da cui prendere ispirazione in vista dell’arrivo dell’estate. Gli itinerari coinvolgono quindi Turchia, Grecia e Italia. A partire da Troia, nell’Anatolia occidentale, da cui prende il via la grande avventura di Ulisse, e dalla Tracia, una tappa immancabile che rimane una delle aree meno esplorate della Grecia. Nessuna terra poi è intrecciata al mito dell’Odissea quanto la Sicilia, dove si collocano alcuni degli episodi più avvincenti dell’Odissea, tra cui lo scontro con il ciclope Polifemo e l’iconico passaggio tra Scilla e Cariddi. Vale poi la pena visitare il promontorio del Circeo, tradizionalmente associato alla maga che stregò gli uomini di Ulisse. E ancora: Corfù, il luogo dove l’eroe viene accolto dai Feaci prima dell’ultimo tratto del viaggio, e le Isole Eolie, dove ognuna ha le proprie peculiarità, dalle spettacolari eruzioni di Stromboli agli incredibili paesaggi di Vulcano. Tra le destinazioni non può mancare infine l’epica Itaca, eterno simbolo del ritorno.