Premio Strega 2026, Michele Mari non sarà escluso dalla finale

Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. “Gli scrittori si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che in questo momento la parola tornasse alla letteratura" si legge in una nota ascolta articolo

Nessuna esclusione e neppure alcun ritiro. Michele Mari continuerà a correre per il Premio Strega con il suo romanzo “I convitati di pietra”. Lo ha deciso, regolamento alla mano, la Fondazione Bellonci che assegna il premio. Un intervento atteso dopo giorni di silenzio e di imbarazzo e di fronte alla ridda di ipotesi emerse. Il caso è nato per le offese che Mari, primo tra i finalisti, avrebbe pronunciato nei confronti di Michela Murgia, collegando - secondo indiscrezioni - l'intransigenza della scrittrice a un'insoddisfazione personale e al suo aspetto fisico. Mari ha smentito da subito ogni riferimento all'aspetto fisico ma la polemica ha scosso la corsa al premio. La finale dell'ottantesima edizione si terrà l'8 luglio 2026 nella cornice del Ninfeo di Villa Giulia a Roma.

La nota della Fondazione Bellonci “Gli scrittori si esprimono essenzialmente attraverso i loro libri e vorremmo che in questo momento la parola tornasse alla letteratura - sottolinea la Fondazione Bellonci -. Abbiamo ritenuto inopportune le frasi attribuite a Michele Mari e, dal momento che la polemica nasce da un episodio avvenuto durante una tappa di trasferimento del tour organizzato dalla Fondazione, abbiamo creduto doveroso prendere le distanze da quelle affermazioni. Ma ciò non ha alcun rapporto né con un giudizio di merito sui libri in gara né con la prosecuzione della stessa”. E ancora: “La titolarità del Premio Strega, che la Fondazione gestisce con l’azienda Strega Alberti, appartiene ai 460 Amici della Domenica, che propongono i libri candidati e determinano insieme alle altre componenti della giuria l’opera vincitrice. E poi, cosa ancora più importante, perché il Premio è una competizione tra opere. Per questa ragione, il regolamento prescrive che neppure l’autore, qualora abbia acconsentito a iscrivere la propria opera, possa ritirarsi dalla gara”. Vedi anche Premio Strega, scoppia caso Michele Mari: "Frasi sessiste su Murgia"