Il ristorante è stato tra i primi a portare la cucina sarda a Milano

La Trattoria del Pescatore è da cinquant’anni il punto di riferimento per la

cucina di mare a Milano. Fondata nel 1976 da Agnese e Giuliano Ardu, originari di Morgongiori, in provincia di Oristano, il ristorante è stato tra i primi a portare la cucina d’ispirazione sarda nel capoluogo lombardo. Oggi, insieme ai figli Nicolas e Cristian e allo chef Andrea Bortolotti, riportano in Sardegna i loro piatti e il loro modo di fare accoglienza. Diana Zuncheddu, amministratore delegato dell’Abi d’Oru, ha commentato la scelta dell'albergo definendola "controcorrente". La trattoria - spiega la Ad - "da sempre propone una cucina schietta, dove il pescato è protagonista e l’ospite al centro dell’esperienza. Una visione in sintonia con la nostra identità e con gli altri ristoranti dell’hotel, Mediterraneo e Tzia Maria".