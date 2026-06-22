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Porto Rotondo, l’Abi d’Oru affida alla Trattoria del Pescatore la guida del ristorante

Lifestyle

La Trattoria, da cinquant'anni punto di riferimento per la cucina di mare a Milano, torna in Sardegna per guidare il ristorante fronte mare del resort sulla spiaggia di Marinella. Tra le novità, una "Lobster Hour" dedicata a crudi e crostacei

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Nell'anniversario dei suoi 50 anni, la Trattoria del Pescatore torna in Sardegna. A cui lo storico albergo Abi d’Oru ha affidato la guida del ristorante fronte mare del resort a Porto Rotondo. 

Il ristorante è stato tra i primi a portare la cucina sarda a Milano

La Trattoria del Pescatore è da cinquant’anni il punto di riferimento per la

cucina di mare a Milano. Fondata nel 1976 da Agnese e Giuliano Ardu, originari di Morgongiori, in provincia di Oristano, il ristorante è stato tra i primi a portare la cucina d’ispirazione sarda nel capoluogo lombardo. Oggi, insieme ai figli Nicolas e Cristian e allo chef Andrea Bortolotti, riportano in Sardegna i loro piatti e il loro modo di fare accoglienza. Diana Zuncheddu, amministratore delegato dell’Abi d’Oru, ha commentato la scelta dell'albergo definendola "controcorrente". La trattoria - spiega la Ad - "da sempre propone una cucina schietta, dove il pescato è protagonista e l’ospite al centro dell’esperienza. Una visione in sintonia con la nostra identità e con gli altri ristoranti dell’hotel, Mediterraneo e Tzia Maria". 

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Con la "Lobster Hour" nasce l'aperitivo dedicato a crudi e crostacei

La trattoria è aperta anche agli ospiti esterni, con una proposta più leggera a pranzo e il menu completo a cena. Proponendo i piatti che hanno reso celebre il ristorante a Milano, ovvero l’astice alla catalana, i paccheri del Pescatore con pesce spada, peperoni, calamari e bottarga e le lorighittas di Morgongiori all’aragosta, reinterpretazione marinara della tradizionale pasta del paese d’origine della famiglia Ardu. Non mancano le proposte del giorno e il pescato fresco locale, la sera anche alla griglia. All'aperitivo, debutta poi la "Lobster Hou"r, un appuntamento dedicato a crostacei e crudi, accompagnati da bollicine sarde e cocktail creati con spiriti isolani. È inoltre disponibile un servizio di take away, pensato per chi desidera assaporare le creazioni del Pescatore nella privacy della propria villa o a bordo del proprio yacht.

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