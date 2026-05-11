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Juanjo Guarnido: “Blacksad unisce Esopo, Disney e l'hard boiled"

Gabriele Lippi

Gabriele Lippi
Photo by Eugene Gologursky/Getty Images for ReedPop

Il disegnatore spagnolo ha creato con lo sceneggiatore Juan Díaz Canales uno dei personaggi più iconici del fumetto europeo contemporaneo. E, ormai, gli capita persino di pensarci come se fosse realmente esistente. L'intervista a Insider

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