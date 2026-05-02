Bill Sienkiewicz: “Il fumetto è in ottime mani”

Il fumettista americano, riconosciuto in tutto il mondo per il suo stile pittorico, ha contribuito alla trasformazione del medium e dei comics supereroistici in particolare. Oggi, dopo oltre 40 anni di carriera, guarda al presente e futuro con uno sguardo ottimista e pieno di supporto per le nuove generazioni. L’intervista per Sky TG24 Insider
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