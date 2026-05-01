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Lifestyle

Stargazing, quando le stelle disegnano le rotte del turismo

Costanza Ruggeri

Effetto Artemis II o attesa per l’eclissi di Sole prevista per il prossimo 12 agosto? Secondo i dati di Artbnb, il 2026 è l’anno in cui lo sguardo degli italiani si alzerà sempre più spesso verso il cielo. Tra le destinazioni più in voga per la contemplazione della volta celeste nel Belpaese ci sono Siena e Terni mentre, tra le mete estere, spiccano le ricerche per un viaggio in Finlandia, Nuova Zelanda e Cile

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