Meno rumore, più natura: la "quietcation" contro lo stress?

Riduzione degli stimoli sonori come modalità di relax e riposo. In un mondo sempre più segnato da inquinamento acustico e iperconnessione digitale il vero lusso è immergersi nella natura per rallentare e respirare. Il viaggio diventa uno spazio protetto in cui il sistema nervoso può uscire dallo stato di allerta permanente. Le destinazioni “zero stress”, Alto Adige in testa, si distinguono proprio per la loro capacità di offrire un ambiente lontano dal rumore, dalla folla e dalla frenesia del turismo di massa