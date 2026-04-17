Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Meno rumore, più natura: la "quietcation" contro lo stress?

Costanza Ruggeri

Riduzione degli stimoli sonori come modalità di relax e riposo. In un mondo sempre più segnato da inquinamento acustico e iperconnessione digitale il vero lusso è immergersi nella natura per rallentare e respirare. Il viaggio diventa uno spazio protetto in cui il sistema nervoso può uscire dallo stato di allerta permanente. Le destinazioni “zero stress”, Alto Adige in testa, si distinguono proprio per la loro capacità di offrire un ambiente lontano dal rumore, dalla folla e dalla frenesia del turismo di massa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ