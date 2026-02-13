Puerto Plata, il porto d’argento. Il nome nasce da un’immagine naturale che diventa racconto: lungo la costa settentrionale della Repubblica Dominicana crescono i Grayumbo, alberi le cui foglie, sul lato inferiore, riflettono una tonalità argentea. Fu questa lunga striscia luminosa, visibile dal mare, il primo impatto per i navigatori europei che arrivarono qui alla fine del Quattrocento. In questi luoghi Cristoforo Colombo sbarcò nel 1492 e poi nel 1495, dando avvio alla presenza europea nel Nuovo Mondo. Oggi Puerto Plata è anche uno dei principali punti di accesso al Nord dell’isola grazie ai collegamenti aerei: Condor effettua due voli a settimana verso Puerto Plata da Francoforte e collega l'hub tedesco con tre voli al giorno dall'Italia. Un arrivo che segna l’inizio di un viaggio diverso, lontano dall'immagine abituale che si ha della Repubblica domenicana.

Repubblica dominicana, tra cultura e tradizione

Allontanandosi dalla frenesia di Santo Domingo, il Nord della Repubblica Dominicana rivela una dimensione più raccolta e autentica. Qui il turismo non è solo balneare, ma si intreccia con la vita quotidiana, la storia e il territorio. Puerto Plata e la regione di Santiago de Los Cabaleros offrono un’esperienza che punta sulla qualità in un rapporto diretto con le comunità locali e su una valorizzazione consapevole delle risorse naturali. La forza di questa parte dell’isola sta nella sua capacità di raccontare la propria identità culturale, identità che non è solo domenicana, ma orgogliosamente caraibica.

L'orgoglio caraibico

Il nostro viaggio inizia a Santiago de los Caballeros. La città è il centro economico e industriale del Paese, grazie alla sua vicinanza alla Zona Franca, ma negli anni si è costruita anche il ruolo di capitale culturale del Paese. Polo di questa vocazione è il Centro Cultural León Jimenes, un luogo che racconta l’anima domenicana e caraibica attraverso oggetti della vita quotidiana, testimonianze storiche e percorsi tematici. I caraibi, viene ricordato ai visitatori all'ingresso, sono un'area culturale che spazia da New Orleans al Nord alle coste venezuelane al Sud. Un luogo in cui si intrecciano cinque lingue, spagnolo, francese, inglese, olandese e creolo, ma che si riconosce nelle radici comuni. Da un lato le popolazioni native, i Taino in quest'area specifica, poi dai conquistatori europei, e infine la cultura portata loro malgrado dagli schiavi arrivati qui dall'Africa. Ed ecco quindi che nel percorso del museo si viene portati dagli antichi manufatti indigeni, fino alle maschere del carnevale, che celano antichi spiriti africani, fino a un percorso gastronomico che mostra come i cibi europei si sono lasciati contaminare dalle tradizioni locali. Non a caso sono queste le zone in cui è nato il voodoo e la santeria. Un sincretismo che non è stato pacifico, spesso anche doloroso, ma che oggi viene riconosciuto come fondamento dell’identità nazionale.