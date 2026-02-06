Dall’infanzia "molto felice" nel Devon al surf alle Hawaii passando per il soggiorno al Pera Palace Hotel di Istanbul e per le avventure in Siria e in Iraq con il marito archeologo Max Mallowan. A 50 anni esatti dalla morte, un libro edito da Giulio Perroni Editore ci restituisce il ritratto della donna dietro la leggenda, indipendente e appassionata e, soprattutto, viaggiatrice instancabile. Ne parliamo con l’autrice, la giornalista Melania Guarda Ceccoli