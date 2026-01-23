Da 'cooltitude' a 'kinship escape': il mondo travel nel 2026

Sette parole che raccontano la profonda trasformazione del viaggiare post-pandemia. Termini che stanno entrando nel lessico quotidiano e che parlano di esperienze più che di destinazioni. Un vocabolario, stilato da Club Med, che dimostrano come il viaggio sia diventato meno “performativo” e più “intenzionale” e come oggi, il vero lusso, non sia uno status ma tempo e assenza di stress. Ne parliamo con Rabeea Ansari, Managing Director Southern Europe & Emerging Markets di Club Med