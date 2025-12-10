Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Essere Sophie Kinsella, l’elogio delle contraddizioni

Ludovica Passeri

©Getty

Il suo nome è indissolubilmente legato ad "I love shopping" e a un tipo di letteratura considerata "leggera" e "senza pretese", ma se si va oltre la copertina si scopre un universo più complesso: la rivoluzione della "chick lit" che ha scardinato i paradigmi del genere romance, la ricerca rivendicata fino all'ultimo dall'autrice di una certa dose di realismo, l'invocazione per sé e per le sue lettrici della libertà di poter essere tante cose insieme senza paura del giudizio esterno

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ