Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Grand Tour of Switzerland, la “Route 66 elvetica” compie 10 anni

Costanza Ruggeri

Spegne quest’anno la sua decima candelina l'itinerario circolare di 1643 chilometri che unisce il meglio della Svizzera: 22 laghi, 13 siti Unesco, 2 biosfere e 5 passi alpini oltre i 2mila metri di altitudine. Fattibile anche in auto e moto elettrica e a bordo dei più bei treni panoramici, permette di sperimentare l'incredibile varietà del Paese e di visitare mete classiche e destinazioni più insolite. L'offerta, nel 2025, è stata arricchita con l'Accessible Tour per accogliere gli ospiti in carrozzina

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ