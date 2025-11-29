Grand Tour of Switzerland, la “Route 66 elvetica” compie 10 anni

Spegne quest’anno la sua decima candelina l'itinerario circolare di 1643 chilometri che unisce il meglio della Svizzera: 22 laghi, 13 siti Unesco, 2 biosfere e 5 passi alpini oltre i 2mila metri di altitudine. Fattibile anche in auto e moto elettrica e a bordo dei più bei treni panoramici, permette di sperimentare l'incredibile varietà del Paese e di visitare mete classiche e destinazioni più insolite. L'offerta, nel 2025, è stata arricchita con l'Accessible Tour per accogliere gli ospiti in carrozzina