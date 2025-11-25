Lexus protagonista alle Nitto Atp Finals. Partnership fino al 2028

Con FLASH andiamo alla scoperta dell'incontro tra il mondo del tennis professionistico e il lusso e l'eleganza del brand premium di casa Toyota

Lexus è stata protagonista per il secondo anno consecutivo con il suo duplice ruolo di Platinum Partner e official automotive partner all'evento più prestigioso del calendario ATP che ogni anno accende i riflettori sui campioni del tennis internazionale. La partnership tra il brand premium di casa Toyota e le Nitto Atp Finals continuerà anche nel triennio 2026-2028. Un legame fondato – spiegano i vertici del brand - su valori condivisi come la ricerca della perfezione tecnica, la visione innovativa e la dedizione assoluta. Oltre ad accompagnare i campioni sul campo con le autovetture della gamma Electrified, Lexus durante le Nitto Atp di Torino è stata presente con delle esposizioni dedicate a NX Plug-in Hybrid e LBX, modelli di punta della Gamma Electrified per il loro straordinario connubio fra prestazioni e sostenibilità, sposando l’impegno del circuito per la lotta al cambiamento climatico.

Quarantacinque le autovetture elettrificate che sono state messe a disposizione da Lexus nel corso dell’evento per accompagnare gli atleti e il loro staff durante gli spostamenti. In mostra all’Arena Inalpi di Torino, in anteprima nazionale, anche due nuove vetture: il nuovo RZ in versione F-Sport, SUV elettrico di seconda generazione dotato di sistema di sterzo elettronico con volante a cloche, e il nuovo LBX Vibrant, variante dal carattere sportivo del crossover LBX, con proposte di acquisto pensate anche per il pubblico under 35.