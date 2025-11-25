Lexus protagonista alle Nitto Atp Finals. Partnership fino al 2028

Con FLASH andiamo alla scoperta dell'incontro tra il mondo del tennis professionistico e il lusso e l'eleganza del brand premium di casa Toyota
Lexus è stata protagonista per il secondo anno consecutivo con il suo duplice ruolo di Platinum Partner e official automotive partner all'evento più prestigioso del calendario ATP che ogni anno accende i riflettori sui campioni del tennis internazionale. La partnership tra il brand premium di casa Toyota e le Nitto Atp Finals continuerà anche nel triennio 2026-2028. Un legame fondato – spiegano i vertici del brand - su valori condivisi come la ricerca della perfezione tecnica, la visione innovativa e la dedizione assoluta. Oltre ad accompagnare i campioni sul campo con le autovetture della gamma Electrified, Lexus durante le Nitto Atp di Torino è stata presente con delle esposizioni dedicate a NX Plug-in Hybrid e LBX, modelli di punta della Gamma Electrified per il loro straordinario connubio fra prestazioni e sostenibilità, sposando l’impegno del circuito per la lotta al cambiamento climatico.
Quarantacinque le autovetture elettrificate che sono state messe a disposizione da Lexus nel corso dell’evento per accompagnare gli atleti e il loro staff durante gli spostamenti. In mostra all’Arena Inalpi di Torino, in anteprima nazionale, anche due nuove vetture: il nuovo RZ in versione F-Sport, SUV elettrico di seconda generazione dotato di sistema di sterzo elettronico con volante a cloche, e il nuovo LBX Vibrant, variante dal carattere sportivo del crossover LBX, con proposte di acquisto pensate anche per il pubblico under 35.
Un doppio vincente tra eccellenza e innovazione
"La volontà di raggiungere livelli altissimi di performance è la stessa che accomuna Lexus al mondo del tennis professionistico - afferma Paolo Moroni, Direttore di Lexus Italia che incontriamo nella Lexus Lounge -. Ogni dettaglio, ogni movimento, ogni innovazione è il risultato di anni di ricerca, sviluppo e perfezionamento continuo. Come un tennista affina i propri colpi attraverso migliaia di ripetizioni, così il brand Lexus si dedica ininterrottamente all’avanzamento e perfezionamento della mobilità sostenibile per raggiungere l'eccellenza assoluta - spiega -. Per Lexus il futuro va oltre la semplice produzione di automobili, i clienti cercano automobili che riflettano il proprio stile di vita per la mobilità di tutti i giorni, sia per l’attività lavorativa che per il tempo libero”. “Fin dalla sua fondazione, il brand ha sviluppato i suoi prodotti mettendo al centro le persone e i diversi stili di vita e continuerà a pianificare i progetti futuri – conclude Moroni - rimanendo fedele alla sua identità continuando a consolidare l’immagine di un brand capace di proporre esperienze customizzate anticipando le necessità del cliente”.
Raffinatezza estetica, design e attenzione ai dettagli
Il design contemporaneo di Lexus si ispira fortemente all'estetica tradizionale giapponese, caratterizzata da principi artistici e artigianali antichissimi. Lo stile all'avanguardia è combinato con dettagli artistici per dare ai modelli Lexus un carattere e una qualità unici. “La ricerca della perfezione, principio fondamentale del brand – sottolinea Moroni - e l’attenzione maniacale ai dettagli, sia nel design che nell’esperienza offerta al cliente. Principale elemento in comune con il mondo dello sport, del tennis in particolare, dove la continua ricerca della perfezione e la maniacale attenzione ai minimi dettagli è l’unico modo per raggiungere il successo”.
Mobilità sempre più sostenibile
La filosofia Lexus Electrified incarna il meglio della visione tecnologica del brand unita alla visione avanguardistica della mobilità sostenibile. Rappresenta anche la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, dove i principi fondamentali del marchio - Omotenashi (ospitalità), Takumi (maestria artigianale) e Tazuna (controllo intuitivo) - si fondono con le più avanzate tecnologie di elettrificazione.