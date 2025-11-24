Mercatini di Natale 2025 in Toscana, le date e cosa vedere

Introduzione

Le città d'arte e i borghi medievali della Toscana a Natale si trasformano: le piazze si illuminano, l’aria profuma di vin brulé e cannella e nelle vie risuonano le melodie natalizie che accompagnano le passeggiate tra bancarelle di artigianato e prelibatezze locali. I primi mercatini arriveranno sabato 15 novembre, con le inaugurazioni degli eventi natalizi nelle città di Empoli, Firenze e Arezzo. Tra i più conosciuti quelli di Montepulciano, con la Casa di Babbo Natale allestita nella Fortezza Medicea, e quello di Arezzo che per diverse settimane si trasforma nel più grande villaggio tirolese d'Italia con le sue baite del gusto e di prodotti artigianali tipici provenienti da Tirolo, Austria e Germania.