Mercatini di Natale 2025 in Toscana, le date e cosa vedere

Introduzione
Le città d'arte e i borghi medievali della Toscana a Natale si trasformano: le piazze si illuminano, l’aria profuma di vin brulé e cannella e nelle vie risuonano le melodie natalizie che accompagnano le passeggiate tra bancarelle di artigianato e prelibatezze locali. I primi mercatini arriveranno sabato 15 novembre, con le inaugurazioni degli eventi natalizi nelle città di Empoli, Firenze e Arezzo. Tra i più conosciuti quelli di Montepulciano, con la Casa di Babbo Natale allestita nella Fortezza Medicea, e quello di Arezzo che per diverse settimane si trasforma nel più grande villaggio tirolese d'Italia con le sue baite del gusto e di prodotti artigianali tipici provenienti da Tirolo, Austria e Germania.
Quello che devi sapere
Il Weihnachtsmarkt di Firenze
Nel capoluogo toscano il Natale prende vita in Piazza Santa Croce, dove ogni anno si tiene il Weihnachtsmarkt, il tradizionale mercatino di ispirazione tedesca. Le casette di legno addobbate, i profumi di bretzel e vin brulé, e la facciata illuminata della basilica creano un’atmosfera estremamente suggestiva. Tra decorazioni, artigianato e gastronomia europea, Firenze diventa un piccolo villaggio del Nord nel cuore della Toscana da sabato 15 novembre a domenica 21 dicembre.
Il Natale delle Arti di Arezzo fino al 6 gennaio
Dal 15 novembre al 6 gennaio torna Arezzo Città del Natale, la rassegna che ogni fine settimana (dal giovedì alla domenica), trasforma il centro storico della cittadina toscana per la decima edizione a tema "Il Natale delle Arti". Fino al 28 dicembre, torna anche, a Piazza Grande, il più grande villaggio tirolese d'Italia con le sue baite del gusto e di prodotti artigianali tipici provenienti dal Tirolo, dall'Austria e dalla Germania. Sempre in Piazza Grande, il suggestivo Palazzo di Fraternita ospita fino al 6 gennaio Brick House, la casa dei mattoncini con laboratori dedicati ai più piccoli.
"Anghiari si accende" il 14 e 15 dicembre
Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna uno degli eventi più attesi del natale: “Anghiari si accende” che si svolge tra le vie della cittadina aretina nel week-end del 14 e 15 dicembre e nel giorno di Santo Stefano. Il programma di Anghiari di Natale prevede numerose iniziative legate alla tradizione. In piazza Baldaccio ci saranno spettacoli, giochi di gruppo, mercatini e visite guidate. Anche la biblioteca presenterà un ricco programma di eventi con letture per i più piccoli o laboratori. Tra le altre iniziative “Il Ceppo in Piazza”, in programma il 24 dicembre alle 17:30.
"Siena Incanta, il Natale tra cultura e meraviglia" fino al 7 gennaio
In occasione del trentesimo anniversario del riconoscimento del centro storico della città come patrimonio mondiale Unesco, Siena ha preparato un ricco calendario per le festività natalizie dal titolo "Siena Incanta, il Natale tra cultura e meraviglia". Il programma prenderà il via il primo dicembre con l'accensione delle luminarie in occasione della celebrazione di Sant'Ansano, che segna l'inizio dell'anno contradaiolo. Gli eventi proseguiranno fino a mercoledì 7 gennaio. Nella suggestiva cornice di Piazza del Campo dal 6 all'8 dicembre si svolge la 17° edizione del "Mercato nel Campo" che rievoca l’antico mercato medievale: oltre 140 banchi propongono prodotti tipici senesi ma anche eccellenze provenienti da tutta Italia e dall’Europa.
Natale nella Fortezza Medicea di Montepulciano
Tra le colline della Val d’Orcia, Montepulciano ospita uno dei mercatini più suggestivi della Toscana. Giunto alla 12esima edizione, Natale a Montepulciano si svolgerà da sabato 22 novembre al 6 gennaio: oltre 70 casine in legno animeranno il centro storico rinascimentale con proposte di artigianato, prodotti tipici e idee regalo. Cuore pulsante dell’iniziativa sarà il grande mercatino di Natale che si svilupperà nella parte alta della città, tra Piazza Grande e Via San Donato. Il calendario delle aperture prevede l’apertura nei giorni 22-23 e 29-30 novembre. Dal 6 al 10 dicembre; 13-14 dicembre e dal 20 dicembre al 6 gennaio. Nel Castello di Babbo Natale, allestito in Fortezza Medicea, i più piccoli potranno vivere la magia dell’incontro con il “vero” Babbo Natale.
La Città del Natale a Empoli
Dal 15 novembre all’11 gennaio Empoli si trasforma nella Città del Natale con installazioni luminosi e alberi addobbati con le più disparate decorazioni. In piazza della Vittoria e piazza Farinata degli Uberti torna il tradizionale mercatino di Natale per una passeggiata tra stand di prodotti gastronomici e artigianali tipici. Ci sarà anche il winter park in piazza Matteotti con la pista di ghiaccio, la ruota panoramica e il trenino turistico. I sabati e le domeniche prevista anche la parata di Natale.