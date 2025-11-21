RTL 102.5 è la radio più ascoltata: 6,9 milioni di persone al giorno

Offerte Black Friday
RTL 102.5 è la radio più ascoltata d’Italia: media di 6,9 milioni di persone al giorno

La rete radiofonica si conferma al vertice degli ascolti a livello nazionale. L’intero gruppo, che comprende anche Radio Zeta e Radiofreccia, è ascoltato da 9,5 milioni di persone

La radio più ascoltata d’Italia è RTL 102.5. La rete radiofonica si conferma al vertice nel terzo trimestre del 2025, stando a quanto rivelano i dati Audiradio. RTL 102.5 è la prima radio d’Italia con 6,868 milioni di italiani all’ascolto ogni giorno, Radio Zeta è seguita da 1,3 milioni di persone e Radiofreccia da quasi 1,4 milioni. L'intero Gruppo, con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia, sfiora i 9,6 milioni di italiani all'ascolto. La rete leader della classifica è anche fra le prime radio nella rilevazione del quarto d’ora, con 531 mila ascoltatori. I nuovi dati di ascolto non solo consolidano la leadership dell'emittente, ma ne celebrano l'identità e la fedeltà della sua community, a testimonianza di una coerenza editoriale che ha costruito nel tempo un legame di valore con il pubblico.

Lorenzo Suraci: “Abbiamo mantenuto leadership”

“Anche con la nuova rilevazione Audiradio, RTL 102.5 è la radio più ascoltata dagli italiani”. Lo ha dichiarato il presidente del Gruppo RTL 102.5, Lorenzo Suraci. “Abbiamo mantenuto la nostra leadership e siamo ascoltati da quasi 600 mila ascoltatori in più rispetto alla seconda radio in classifica. L’intero Gruppo - con RTL 102.5, Radio Zeta e Radiofreccia - che sul mercato pubblicitario rappresenta un vero e proprio sistema, sfiora quasi i 9,6 milioni di ascoltatori. Ma anche nella rilevazione del quarto d’ora, ancora una volta, RTL 102.5 viene premiata e si posiziona tra le prime quattro radio senza sostanziali differenze".

