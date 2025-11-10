La scrittrice, classe 1987, con “8.6 gradi di separazione”, edito da nottetempo, ci porta nella provincia vicentina tra i bar frequentati da ludopatici, piccoli spacciatori, lavoratori rassegnati e da una trentenne alla prese con una crisi di senso che cerca di combattere a suon di spritz e birre doppio malto. Una battaglia apparentemente persa che è al centro di questo “romanzo di formazione” atipico