Lifestyle

Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico

Costanza Ruggeri

Il Paese scandinavo lancia un’iniziativa che invita i medici a prescrivere un viaggio come terapia contro stress e ansia basandosi sull’idea che la natura e la cultura svedesi abbiano effetti benefici sulla salute mentale. La campagna nasce dalla collaborazione con la professoressa Yvonne Forsell del Karolinska Institutet. Sul sito ufficiale di VisitSweden è anche disponibile un ‘referto medico’ scaricabile da presentare per la ‘prescrizione’ simbolica di un viaggio nel Paese

