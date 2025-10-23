Simon the Sorcerer origins di Smallthing Studios: la data di uscita

Ad una settimana dal lancio del prequel del leggendario titolo per PC e Commodore Amiga degli anni ‘90, La casa di sviluppo di videogiochi italiana con sedi a Chiavari (Gorizia) ha annunciato tanti nuovi progetti A+ e AA, incluso un remake di Simon the Sorcerer ascolta articolo

Dopo uno sviluppo di circa 5 anni, il 28 ottobre sarà disponibile Simon the Sorcerer Origins, il prequel del leggendario videogioco degli anni ‘90 con protagonista il giovane e irriverente apprendista stregone Simon, in arrivo su PC, MAC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch. Un progetto audace e ambizioso, alimentato dalla passione e dall’esperienza di Massimiliano Calamai, Founder e Game Director dello studio di sviluppo, e Fabrizio Rizzo, Lead Game Designer e Narrative Designer, che hanno dato vita a un nuovo punto di inizio in grado di celebrare il passato della serie, destreggiandosi allo stesso tempo nell’innovazione del presente.

Simon the Sorcerer Origins Ambientato poco prima delle vicende del primo capitolo, il nuovo capitolo si ricollega a quei precisi momenti, ma con una prospettiva del tutto inedita e sorprendente. Lo stile grafico disegnato a mano con illustrazioni e animazioni perfettamente aderenti alle più moderne espressioni artistiche, manifesta lo spirito di rinnovamento promosso da Smallthing Studios. Un Simon tutto nuovo, che al contempo conserva le caratteristiche che hanno distinto nei decenni l'identità della serie: la solida personalità del giovane protagonista dall'indole ribelle e ironica continua a essere centrale e viene accostata a sfumature più emotive, profonde e contemporanee. Concetti applicati anche alle stesse modalità di gioco, che mantengono il dualismo tra passato e presente permettendo agli appassionati della prima ora e ai nuovi giocatori di scegliere se giocare con il classico gameplay punta e clicca o con una versione più attuale, ottimizzata per tutte le periferiche, con controllo diretto di Simon.

Simon the Sorcerer, un salto agli anni 90 L'avventura 2D punta e clicca, è figlia delle menti creative di Simon e Mike Woodroffe, sviluppata da Adventure Soft e pubblicata in origine su PC nel 1993. Si tratta senza dubbio di un'opera che ha segnato profondamente un'intera generazione di giocatori, ricordata ancora oggi come un grande titolo capace di incidere il suo nome nella storia dell'intrattenimento interattivo. Grazie al talento e alla capacità di Smallthing Studios di dare nuova linfa a un prodotto leggendario e amatissimo della storia dei videogiochi, con uno stile disegnato a mano che può già definirsi iconico, il primo capitolo della saga Simon the Sorcerer tornerà sugli schermi in una versione completamente rivista e rinnovata, con un remake siglato direttamente dall'Italia.