Yasmeen Lari: “L'architetto? Deve essere un guerriero ecologico"

Silvia Donnini

Silvia Donnini

Prima architetta del Pakistan, Yasmeen Lari ha fatto della progettazione uno strumento per combattere l'inquinamento e le ingiustizie sociali, per difendere la parità di genere e l'emancipazione delle donne. "Il cambiamento climatico è una triste realtà per tutti. Il Nord globale deve assumersi una parte di responsabilità per l'eccessivo consumo di risorse", ha detto. "Alle donne dico: non arrendiamoci, dimostriamo che possiamo farcela. Perché sì, ce la facciamo"

