La città incantata e gli yokai: dal Giappone alla cultura globale

Gli yōkai, letteralmente “manifestazioni sinistre”, sono creature soprannaturali del folklore giapponese. Oggi popolano manga, anime, videogiochi e cinema. Tra i più celebri, spicca Senza Volto (Kaonashi), enigmatica figura de La città incantata, capolavoro di Hayao Miyazaki premiato con l’Oscar e definito dal New York Times “il miglior film di animazione del XXI secolo”. Ne abbiamo parlato con Paolo Linetti, storico e curatore d’arte specializzato in arte giapponese