La città incantata e gli yokai: dal Giappone alla cultura globale
Gli yōkai, letteralmente “manifestazioni sinistre”, sono creature soprannaturali del folklore giapponese. Oggi popolano manga, anime, videogiochi e cinema. Tra i più celebri, spicca Senza Volto (Kaonashi), enigmatica figura de La città incantata, capolavoro di Hayao Miyazaki premiato con l’Oscar e definito dal New York Times “il miglior film di animazione del XXI secolo”. Ne abbiamo parlato con Paolo Linetti, storico e curatore d’arte specializzato in arte giapponese
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider