‘Out of Office Anxiety’, la fatica a staccare dal lavoro in vacanza

Quanti di noi sono veramente in grado di spegnere il computer (e la testa) per godersi il riposo “out of office”? CamperDays, in collaborazione con l’istituto Censuswide, ha rilevato un trend che accomuna boomers e millennials: l’ansia legata alla lontananza dall’ambiente lavorativo e all’impossibilità di gestire in tempo reale le proprie attività professionali e rispondere alle email. Un fenomeno in crescita che impedisce a molti di rilassarsi e di staccare completamente durante le tanto agognate vacanze