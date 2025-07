Bisceglie, il 9 agosto torna il suggestivo concerto "Sol dell’Alba"

L’evento-spettacolo andrà in scena al Teatro Mediterraneo, affacciato sul Mar Adriatico, con la performance della pluri-premiata orchestra che inizierà alle 4:40 del mattino culminando nel momento esatto in cui il sole sorge dal mare, in un connubio di emozione, paesaggio e arte. L'edizione del 2025 è dedicata al tema della pace e dell'ambiente, e verrà realizzata senza alcun ausilio di amplificazione

La magia della musica orchestrale quando il sole sorge e la notte diventa giorno. Torna anche quest'anno il suggestivo concerto "Sol dell'Alba", in programma il 9 agosto al Teatro Mediterraneo di Bisceglie, splendida arena affacciata sul Mar Adriatico, con protagonista la pluri-premiata Orchestra Filarmonica Pugliese . L’evento-spettacolo, fin dal 2019, unisce musica, territorio e cultura in uno scenario mozzafiato offrirà ai presenti una straordinaria performance orchestrale che inizierà alle 4:40 del mattino, culminando nel momento esatto in cui il sole sorge dal mare, in un connubio di emozione, paesaggio e arte.

Protagonista assoluta della manifestazione sarà, ancora una volta, la formazione che ha calcato palcoscenici di prestigio come il Mozarteum di Salisburgo, l’Epidaurus Festival di Dubrovnik e la Philharmonie di Berlino – prima orchestra pugliese ad essere invitata in Stagione dei leggendari Berliner Philharmoniker. Alla luce di un nuovo prestigioso riconoscimento del Ministero della Cultura, che quest’anno l’ha inserita fra le Nuove Orchestre Territoriali (sono meno di venti in Italia le compagini che si fregiano di tale titolo), l’OFP si distingue per la qualità musicale e per l’impegno sociale: la sua attività annuale include oltre 75 concerti, molti dei quali destinati a cause benefiche a favore di realtà come UNICEF, AIL, LILT e Nove Onlus.

L'edizione del 2025 è dedicata a pace e ambiente

L’edizione 2025 – settima dalla nascita del format – sarà dedicata al tema della Pace, in sintonia con l’Anno Giubilare e come risposta simbolica ai conflitti globali. Sarà inoltre la prima edizione a impatto ambientale zero: niente luci artificiali, niente amplificazione, solo luci LED a batteria e il suono naturale degli strumenti, per un’esperienza ancora più immersiva e sostenibile. Alla luce di questa scelta etica, il Direttore artistico M° Giacomo Piepoli ha fatto sapere che sarà ancora maggiore il numero degli artisti della prossima edizione, con circa 80 musicisti stabilmente in scena.

Premiato come primo progetto musicale speciale in Puglia nel 2025

Il valore del progetto è stato premiato anche dal Ministero della Cultura, che ha inserito Sol dell’Alba tra i progetti musicali speciali del 2025 a livello nazionale: 13° posto su 245 proposte e primo in Puglia, per qualità artistica, originalità e buone pratiche territoriali. Motivo per cui la settima edizione del format, quella del prossimo 9 agosto, è stata ufficialmente presentata a Roma, al Senato della Repubblica. Ma Sol dell’Alba non è solo musica. È anche territorio, tradizione e impresa locale. Al termine del concerto, il pubblico potrà gustare la tipica colazione biscegliese a base di ‘sospiri’, dolci artigianali della tradizione locale (Presidio Slow Food), preparati dai Maestri Pasticceri della città e accompagnati da un caffè caldo, in un momento di condivisione collettiva tra pubblico e musicisti. L’evento rappresenta anche un modello di sinergia virtuosa tra istituzioni, imprese e cultura: è sostenuto da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia della Bat, Comune di Bisceglie, Confindustria Puglia, Camera di Commercio, Puglia Promozione, PugliaCulture, con una partnership ufficiale tra Comune di Bisceglie e Confindustria Puglia siglata per garantirne la continuità e la valorizzazione nel tempo.

La bellezza del Teatro Mediterraneo

Il Teatro Mediterraneo, affacciato sul mare e progettato con criteri di architettura del paesaggio, consente di vivere un’esperienza unica con vista sull’Adriatico, la Cattedrale di Trani e il promontorio del Gargano. Peraltro, Bisceglie è una delle poche città italiane ad aver ricevuto per il quinto anno consecutivo il riconoscimento europeo della doppia Bandiera Blu, sinonimo di pulizia, accessibilità e bellezza della sua costa. Il Sol dell’Alba, per le sue caratteristiche, è stato anche promosso alla BIT di Milano come uno degli eventi turistici simbolo della Puglia, attirando pubblico da tutta la regione e dall’estero.

I biglietti dell'evento sono disponibili sul circuito di Vivaticket.