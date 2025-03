Jules Verne, 120 anni dalla morte: 7 capolavori da riscoprire

Ci sono opere che non invecchiano mai. Come i libri del padre della moderna narrativa d'azione e avventura e pioniere della fantascienza. Storie ambientate in lande remote e inesplorate con protagonisti come il ricco avventuriero Phileas Fogg o il coltissimo Professor Lidenbrock ascolta articolo

Jules Verne (Nantes, 8 febbraio 1828 – Amiens, 24 marzo 1905) è stato un autore fondamentale per la narrativa del Novecento. Ancora oggi, a 120 anni dalla sua morte, resta uno dei più grandi autori di tutti i tempi. Una lunga serie di scrittori, da Sir Arthur Conan Doyle ad Isaac Asimov, sino a Michael Crichton, hanno tratto ispirazione dai meravigliosi e incredibili viaggi verniani. La precisione con cui Verne ha descritto, con largo anticipo, invenzioni e idee dei secoli successivi non è frutto di una fantomatica preveggenza ma di una fascinazione appassionata e dichiarata per la scienza. Ecco alcuni dei suoi libri da leggere… almeno una volta! Ventimila leghe sotto i mari L'anno 1866 è funestato da strani avvenimenti: un mostro marino affonda le navi di passaggio. Pierre Arronax, naturalista parigino, viene inviato a indagare insieme al suo domestico Conseil e al fiociniere Ned Land. Scopriranno che il mostro non è altro che un futuribile sottomarino, comandato dal geniale e misantropo Capitano Nemo. Uno dei romanzi più celebri di Jules Verne sorprende per l'accuratezza con cui vengono previste le caratteristiche dei sottomarini odierni, e fissa per sempre nella storia della narrativa uno dei protagonisti/antagonisti più carismatici di sempre, il misterioso Nemo. Il volume illustrato di Gilgamesh edizioni riprende la prima traduzione in italiano del romanzo, approvata da Jules Verne in persona. Viaggio al centro della Terra Ecco un altro romanzo immaginifico che unisce scienza e avventura in un modo che oggi appare ingenuo, ma che fu d'ispirazione per molti autori di fantascienza nei decenni successivi, da Ser Arthur Conan Doyle con il suo Mondo perduto sino a Michael Crichton con Jurassic Park. Il Professor Lindenbrok fa una scoperta straordinaria: un'antica pergamena che riporta la mappa per addentrarsi nel cuore pianeta, passando dalle caverne sotto un vulcano islandese. Messo assieme un team di coraggiosi esploratori, Lindenbrok parte in un viaggio ricco di pericoli e imprevisti che lo condurrà al centro della Terra, dove si celano bestie preistoriche e un'antica civiltà.

Jules Verne Dalla Terra alla Luna Ecco un'altra incredibile conquista della scienza contemporanea preannunciata dall'immaginazione di Jules Verne. Ovviamente, il tutto nell'ottica retrò delle convinzioni scientifiche dell'Ottocento. E così il primo astronauta della fantastoria verniana anticipa l'impresa di Gagarin di quasi un secolo. Sparato da un cannone all'interno di un gigantesco proiettile cavo, l'avventuriero francese Michael Ardan vola attraverso il vuoto siderale in compagnia di un gruppo di coraggiosi cosmonauti. A motivare l'impresa c'è anche la rivalità con un avversario politico - anche questa, volendo, un'azzeccata previsione sulle motivazioni della corsa allo spazio Usa vs Urss. Purtroppo, il piano di atterraggio sul satellite fallisce e la squadra di cosmonauti si ritrova bloccata in orbita intorno alla Luna. Riusciranno a tornare a casa? I figli del capitano Grant Un messaggio in bottiglia, rinvenuto nella pancia di uno squalo, rivela che il capitano Grant, da mesi disperso in mare con la sua nave, è ancora vivo e chiede aiuto. La latitudine del luogo del naufragio è riportata sul messaggio di S.O.S., ma la salsedine e le settimane nello stomaco di uno squalo hanno cancellato la longitudine. Il nobile Lord Glenarvan e il suo equipaggio decidono di partire alla ricerca del capitano disperso; con lui ci sono, tra gli altri, il cartografo francese Paganel e i due figli di Grant: Mary e Robert, ragazzi di 16 e 12 anni. Ecco la premessa per un nuovo, grande viaggio all'insegna dell'avventura in America del Sud e Australia. E chi ricorda la memorabile trasposizione cinematografica del 1962, targata Disney? Michele Strogoff Il più militare (e forse il meno fantasioso) dei romanzi di Jules Verne non rinuncia a una buona dose di azione e avventura. Michele Strogoff è un corriere dello Zar Alessandro II, nella Russia di fine XIX secolo. Viene inviato in una missione fondamentale: avvisare il Granduca di Irkutsk, in Siberia, dell'imminente invasione da parte dei Tartari. Tradimenti, duelli, astuti stratagemmi e storie d'amore: nonostante l'assenza di elementi (fanta)scientifici o fantastici, gli ingredienti di un romanzo verniano doc ci sono tutti.