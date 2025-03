Dantedì 2025, la giornata dedicata a Dante: eventi e iniziative

In tutta la Penisola sono in programma mostre, letture e incontri per omaggiare l’autore della Divina Commedia e sottolineare l’impatto indelebile che ha lasciato nella storia della letteratura non solo nazionale ma anche globale

Il 25 marzo 2025 si celebra il DanteDì, giornata dedicata al Sommo Poeta Dante Alighieri. Sono svariate le iniziative in programma in Italia, ma per dare un quadro incisivo è opportuno partire dalle due città che più di altre hanno avuto un ruolo cruciale nella vita di Dante Alighieri. Il Museo Casa di Dante di Firenze permetterà a tutti i visitatori di entrare al prezzo ridotto di cinque euro. L’ingresso sarà consentito dalle ore 10 alle ore 17, anche senza prenotazione, con ultimo accesso fissato alla 16.30. Nella Casa e al Museo Dante di Ravenna, martedì 25 marzo sarà possibile accedere agli spazi in via del tutto gratuita, promozione estesa fino al 30 per le scuole di ogni ordine e grado. Per gli istituti inoltre sono disponibili visite all’interno della Zona dantesca – che comprende la Tomba di Dante, i Chiostri Francescani, il Quadrarco di Braccioforte, Museo e Casa Dante – prenotando una visita a cura della sezione didattica di Fondazione RavennAntica.

Ravenna inizia i festeggiamenti già oggi

A Ravenna le celebrazioni inizieranno oggi alle 17 con la presentazione del volume Modernità di Dante, edito da Bollati Boringhieri, del professore emerito Giacomo Marramao che dialogherà con Alfonso Maurizio Iacono dell’Università di Pisa sulla possibilità di interpretare il Sommo Poeta come uno dei primi pensatori moderni. L’apertura ufficiale del DanteDì del 25 marzo vedrà la performance musicale di Haolong Chen, studente del liceo artistico musicale Nervi-Severini, e la lettura del VI canto del Paradiso alla presenza del sindaco Fabio Sbaraglia. Spazio poi anche a visite guidate, incontri e altre letture, tra cui quella del XV canto del Purgatorio alle ore 17 di fronte alla Tomba di Dante.