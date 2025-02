Milano, la cucina calabrese protagonista a Identità Golose

Caterina Ceraudo, Luca Abbruzzino, Antonio Biafora e Nino Rossi incarnano la nuova generazione di chef che sceglie di restare a lavorare nella propria terra di origine, per reinterpretarla e promuoverla in Italia e all'estero, anche nell’ambito del percorso di promozione regionale e del brand “Calabria Straordinaria.

A Milano, in occasione del Convegno di Identità Golose, che ha celebrato quest’anno il suo ventennale, quattro giovani chef calabresi hanno fatto scoprire la ricchezza enogastronomica del loro territorio. Protagonisti della serata gli chef Caterina Ceraudo, Luca Abbruzzino, Antonio Biafora e Nino Rossi, che incarnano la nuova generazione che sceglie di restare a lavorare nella propria terra di origine per reinterpretarla e promuoverla in Italia e all'estero. Un viaggio tra innovazione e tradizione, per valorizzare il territorio anche nell’ambito del percorso di promozione regionale e del brand “Calabria Straordinaria”.