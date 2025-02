Lo Spazio, l’Arte e l’Architettura: Alfredo Pirri in mostra a Bologna

Abbiamo intervistato il maestro, uno degli artisti italiani più apprezzati, all'inaugurazione dell'esposizione a lui dedicata: "Alfredo Pirri. Ritratto di Palazzo”. Ha detto: "Non si può fare a meno di pensare all’Arte come uno pneuma, qualcosa che è risultato di una respirazione, di un atto corporale che ci tiene in vita"