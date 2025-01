Allianz Cloud, si rinnova la partnership tra Allianz e Milanosport

L'Allianz Cloud, simbolo di eccellenza sportiva e innovazione a Milano, rinnova la partnership tra Allianz e Milanosport SSD S.p.A., confermando il suo ruolo centrale nell’ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale. Dal 2019, questa collaborazione ha promosso i valori dello sport e l’attrattività della città, generando un impatto positivo per i cittadini e l’economia locale.

In soli sei anni, nonostante le sfide della pandemia, l'Allianz Cloud ha accolto quasi 1 milione di spettatori, ospitando eventi che spaziano dallo sport alla cultura.

Durante questi sei anni si sono susseguiti eventi di grande rilievo come Next Gen ATP Finals, ben tre edizioni di Premier Padel P1, X Factor, Alis Circo Contemporaneo, Suzuki Music Party e importanti sfilate di moda di marchi internazionali come Philippe Plein, Diesel e Missoni solo per citarne alcuni. Il palazzetto inoltre è la casa di tre importanti squadre sportive che rappresentano l’orgoglio della città di Milano: parliamo di Allianz Milano, protagonista del campionato di Serie A1 di pallavolo maschile; la Numia Vero Volley Milano, che compete nella Serie A1 femminile, nonché entrambe nelle rispettive Champions League europee e Wegreenit Urania Basket Milano, impegnata nel campionato di Serie A2 di pallacanestro. Queste squadre trovano nell'Allianz Cloud una struttura all’avanguardia, in grado di garantire un’esperienza unica per atleti e spettatori.

Guardando al futuro, Allianz e Milanosport SSD S.p.A. confermano il loro impegno a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Allianz Cloud come catalizzatore per lo sviluppo dello sport e della cultura a Milano grazie al nuovo accordo sul naming dell’impianto per i prossimi 3 anni, prorogabili fino al 2030. Tra i prossimi obiettivi, c’è la volontà di incrementare la varietà e la qualità degli eventi ospitati, continuando a promuovere i valori che hanno reso l’Allianz Cloud un modello di eccellenza.