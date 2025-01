Airbnb, gli appartamenti per viaggi più virali su TikTok nel 2024

Cosa c'è di più bello di trascorrere le vacanze in un luogo da sogno? Tra i soggiorni più ambiti dai viaggiatori ci sono le case vacanza e gli appartamenti, in particolare quelli caratterizzati da architetture eccentriche, viste mozzafiato e paesaggi insoliti. Per l'occasione, il portale online Airbnb ha svelato le tendenze e le esperienze più apprezzate dai clienti, attraverso l'analisi di visualizzazioni, like, commenti e condivisioni su TikTok. Secondo la ricerca, nel 2024 i globetrotter sono partiti alla ricerca soprattutto di soggiorni unici da convidere sui social.

I soggiorni più apprezzati del 2024

Tra i luoghi più “virali” sui social spiccano una moderna casa sull'albero in una fattoria a Chilliwack in Canada, uno chalet minimalista ricavato da un vecchio container sopra una cascata in Ohio, negli Stati Uniti, e una suggestiva casa modern-chic con vista mozzafiato sulla costa di Skopelos in Grecia. Sono questi, secondo l'analisi di Airbnb, gli alloggi più apprezzati e condivisi dagli utenti sui propri profili social nel 2024. Stando ancora alla ricerca della piattaforma statunitense, i viaggiatori hanno optato soprattutto per mete insolite e luoghi eccentrici, spesso poco inflazionati. Tra le mete di soggiorno più amate troviamo anche una casa colorate a Mérida in Messico, una residenza in un lussuoso ranch a Beaumont in Texas, una casa sull'albero in un bosco nel South Devon in Inghilterra (con vasca idromassaggio e sauna incluse) e una suggestiva baita a San Julian, a El Salvador.