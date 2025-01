Il ritorno del Goldrake (originale) e un’era irripetibile

Erano le 18.45 del 4 aprile 1978 quando Goldrake, in lingua originale Grendizer, fece la sua comparsa sui nostri schermi, per la televisione di Stato. Fu l’inizio di un fortunato ed epico filone che in Rai si cerca di riscoprire o fare scoprire ora, prima lanciando un reboot pensato per vecchi e, ci si augura, nuovi fan delle avventure di Actarus e compagni e, presto, riproponendo l’intera saga originale (74 episodi) in versione restaurata