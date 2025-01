Oscar Wilde e il mistero del ritratto mancante

Londra, a due passi da Westminster, nella zona di Whitehall, c’è l’esclusivo National Liberal Club. Qui, sin dall'Ottocento, i parlamentari liberali passavano il tempo dopo le sedute alla Camera dei Lord. Sulle pareti dei club sono appesi i ritratti di tutti i primi ministri del partito, tutti tranne uno. Come mai? Nella puntata #62 di trafug’Arte vi raccontiamo la vicenda del primo ministro britannico coinvolto in uno scandalo che portò alla condanna di Oscar Wilde per “atti osceni”