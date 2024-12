Quattordici anni dopo aver lasciato le aule del Liceo Scientifico Piero Bottoni di Milano, l'insegnante di inglese ora in pensione, 80 anni, ha realizzato il desiderio di fare un tuffo nel passato tra vecchi colleghi e nuovi studenti. Un sogno esaudito grazie alla Nipote di Babbo Natale Annalisa, che ha aderito al progetto di Associazione Un Sorriso In Più Onlus per portare un sorriso alle persone anziane ospiti nelle RSA, e un dono reciproco che difficilmente entrambe dimenticheranno