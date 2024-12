Hugo Pratt, il libro di Guerrieri di Carta del Corriere dei Piccoli

La produzione meno conosciuta del grande maestro veneziano torna in auge raccolta per la prima volta in un libro. All’interno del volume la litografia numerata di una tavola originale, con sul retro la colorazione dell’epoca

Guerrieri, soldati, cavalieri, fanti e combattenti. È in libreria la produzione illustrata meno conosciuta del grande maestro veneziano Hugo Pratt, il libro che raccoglie le opere create tra il 1962 e il 1967, gli anni della collaborazione con il Corriere dei Piccoli. Un volume pregiato per gli amanti dell’opera prattiana e per i collezionisti di figurine. All’interno del volume è possibile riscoprire e ritagliare le figurine create tra il 1962 e il 1967, gli anni ruggenti al Corriere dei Piccoli. La raccolta infatti, propone le sue storie brevi, le tavole singole e i racconti illustrati come La schiera di San Michele, La via di Cipango, Corto Maltese Oceano Nero, Ulisse, Corto Maltese La Regina di Babilonia e tante altre.