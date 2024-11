Venezia, nel progetto Guggenheim Intrapresæ arriva Villa Sandi

La Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, tra le più prestigiose istituzioni d’arte moderna a livello internazionale, rafforza le proprie partnership con l’adesione di Villa Sandi al progetto Guggenheim Intrapresæ. L’azienda vitivinicola, leader nella produzione di vini e di Prosecco Docg e Doc in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, rafforza il proprio impegno in ambito culturale e il legame con Venezia, entrando a far parte di un gruppo di realtà aziendali di fama internazionale che con passione sostengono la programmazione e le iniziative della Collezione Peggy Guggenheim.

I primi quarant'anni dall'apertura al pubblico di Villa Sandi

La collaborazione è occasione per celebrare i primi quarant’anni dall’apertura al pubblico di Villa Sandi, storico edificio di scuola palladiana situato tra le verdi colline della Marca Trevigiana che dà il nome all’azienda. Dopo un accurato restauro durato diversi anni, è stata tra le prime realtà italiane ad accogliere visitatori esterni, promuovendo così l’arte e la bellezza come parte della propria identità. E con il 2024 la cantina si appresta a tagliare lo storico traguardo di 500.000 visite, confermando il proprio ruolo di ambasciatrice di cultura, arte e sapori. Il legame con la Collezione Peggy Guggenheim nasce dalla volontà dell’azienda di sostenere la cultura con un gesto concreto, promuovendo il dialogo tra arte e impresa, e valorizzando il patrimonio artistico di Venezia a beneficio delle nuove generazioni e dei visitatori di tutto il mondo. "Il vino, come l'arte, è veicolo d’eccellenza capace di condividere un patrimonio di emozioni. Per questo, abbracciare un progetto così prestigioso come Guggenheim Intrapresæ non solo ci riempie di orgoglio - commenta Giancarlo Moretti Polegato, Presidente di Villa Sandi - ma conferma il nostro profondo legame con Venezia e il suo ricco patrimonio culturale. Attraverso questa collaborazione, ci impegniamo a valorizzare e preservare tesori artistici, diventando custodi di un'eredità che va oltre il nostro tempo".

Attraverso il progetto Guggenheim Intrapresæ l’azienda si unisce a un gruppo selezionato di imprese che condividono l’amore per la cultura, contribuendo a valorizzare uno dei musei più iconici del mondo e sostenendo la diffusione del sapere artistico per le generazioni presenti e future. Inoltre, dà ai propri dipendenti l'opportunità di accedere gratuitamente al museo e a iniziative dedicate, come visite guidate, laboratori per bambini e giornate di approfondimento.