Art of Play, l'Arte del gioco in mostra a Roma

Dopo il successo internazionale di House of Dreamers a Parigi, Elena e Giulia Sella hanno aperto le porte di Art of Play, la più grande mostra immersiva dedicata all’arte del gioco e all’universo di Hello Kitty. L'abbiamo visitata per la rubrica FLASH ascolta articolo

Giocare è un’Arte. Lo spiega bene la mostra in corso a Roma, allo Spazio Pratibus, dove le sorelle Elena e Giulia Sella hanno messo in piedi una mostra immersiva ed esperienziale, che farà la gioia di visitatori grandi e piccini. Certo, perché non soltanto i più piccoli possono divertirsi e vivere momenti spensierati ma anche gli adulti che li accompagnano, affrontando insieme un’avventura che ricorderanno a lungo.

“L'idea della mostra "Art of Play" nasce per celebrare l'importanza del gioco nella vita quotidiana e nella Storia ed è per tutti. Quindi, per grandi ma anche per piccini”, dice Giulia Sella. Le fa eco sua sorella Elena “Abbiamo scelto questo nome perché giocare è una vera e propria arte, è un linguaggio universale che ci connette tutti. Da piccole abbiamo sempre giocato insieme e ad oggi è anche il legame con i nostri figli. Quindi, abbiamo voluto celebrare il gioco con una vera e propria mostra, che esplora sia la sua storia ma anche l'evoluzione. Una mostra immersiva di 16 installazioni interattive e molto creative”.

"Ad "Art of Play" celebriamo il 50esimo anniversario di Hello Kitty, quindi, con un'intera area dedicata al suo mondo: ci sono 4 installazioni, dalla sua stanza da letto alla stanza delle sue origini - con un rimando al Giappone - a un karaoke segreto dove ci si potrà anche divertire a ritmo di musica, fino ad arrivare all'imperdibile Hello Kitty Caffè", sottolinea Elena Sella.

"I prossimi passi sono i prossimi sogni, possiamo dire. Sicuramente, ci piacerebbe molto sbarcare a New York, perché è un po' la "City of Dreams". Portare i nostri format a livello internazionale in America ma anche concentrarci molto sull'Italia, perché abbiamo un legame fortissimo sia con Milano, sia con Roma e vorremmo certamente portare nuove edizioni", incalza Giulia Sella.

Ad accogliere i visitatori e a rendere indimenticabile l’experience, ci sarà anche l’orsetto mascotte Teddy, pronto a creare uno show spettacolare con effetti speciali multi sensoriali.

“PLAY ICONS” presenta una selezione dei giocattoli più celebri che hanno segnato la storia, emozionando e ispirando intere generazioni fino al giorno d’oggi. Ogni giocattolo esposto è accompagnato da informazioni sulla sua nascita, il suo impatto culturale e aneddoti interessanti sul suo sviluppo e sulla sua popolarità.

“SPECTRUM” celebra il colore come strumento di gioco e creatività, dimostrando come possa trasformarsi in un'esperienza artistica e multisensoriale. Qui il colore si trasforma in gioco, con illusioni ottiche, ombre ed effetti luminosi. L’installazione a caleidoscopio, simbolo di meraviglia e scoperta, amplifica l’esperienza sensoriale, trasformando ogni movimento in uno spettacolo cromatico.

“HUG ME” è l’installazione dedicata ai teddy bear, in cui peluche di diverse dimensioni creano una composizione scenografica che invita i visitatori a immergersi in un mondo di dolcezza e calore.

“DOLL HOUSE”, una straordinaria ricreazione di una casa delle bambole a grandezza reale, che offre al pubblico l'opportunità di esplorare un mondo di fantasia e nostalgia, passeggiando attraverso le diverse stanze della casa, con elementi interattivi distribuiti lungo il percorso che consentono ai visitatori di partecipare attivamente all'esperienza.

In “LIVE IN COLOR” le persone sono invitate a catapultarsi in un mondo di colori vivaci e a diventare parte integrante dell'opera d'arte stessa. Le pareti e i pavimenti sono vere e proprie tele giganti, in cui i doodle si colorano al passaggio dei visitatori tramite delle tecnologie interattive.

“BRICK WORLD”: le costruzioni sono un gioco iconico, che attraverso dei semplici mattoncini colorati ha ispirato e stimolato la creatività dei bambini di tutto il mondo. In questo spazio suggestivo color pastello, con arcobaleni, fiori e nuvole, è possibile dare vita alla propria immaginazione e contribuire con la propria creatività a costruire un universo unico di colori e fantasia.

“ARCADE” offre un'immersione totale nell'atmosfera unica delle sale videogiochi degli anni '80, ricreando fedelmente l'estetica di quel periodo. Un viaggio nostalgico che celebra i videogiochi più iconici di quell'epoca, che hanno segnato la cultura pop e intere generazioni.

Nell’installazione dedicata alla camera da letto di Hello Kitty, “SWEET BEDROOM”, sarà possibile immergersi nella sua inconfondibile estetica che rappresenta la sua personalità fresca e vivace. In questa stanza completamente personalizzata ogni dettaglio ti svelerà qualcosa sulle passioni e personalità dell’iconico personaggio.

“KARAOKE SECRET ROOM” , questa stanza è un omaggio a Hello Kitty e al Giappone che offre l'opportunità a grandi e piccini di immergersi nella cultura pop nipponica in modo divertente e interattivo.