Consegnato premio WWD John B. Fairchild Honor allo stilista Cucinelli

È il premio conferito annualmente dalla rivista americana Women's Wear Daily per celebrare le eccellenze nel settore moda e retail. La cerimonia si è tenuta nella serata del 30 ottobre a New York, in Casa Cipriani, dove Cucinelli ha anche annunciato che nel 2025 verrà rilasciato un film biografico su di lui diretto da Giuseppe Tornatore

A ricevere il premio WWD John B. Fairchild Honor di quest'anno è lo stilista Brunello Cucinelli. Si tratta di un riconoscimento annuale assegnato dalla rivista americana Women’s Wear Daily (WWD) nell'ambito del WWD Honors, una celebrazione delle eccellenze nel settore moda e retail. Intitolato a John B. Fairchild, l'editore storico di WWD, il premio viene assegnato a figure che hanno influenzato significativamente la moda e il design.

La scelta è ricaduta su Cucinelli, come ha sottolineato James Fallon (Chief Content Officer WWD and Fairchild Media Group), per il "continuo successo della sua azienda", delle innovazioni via via attuate e della "costante attenzione alla maestria, alla creatività, all’artigianalità, esclusività e alla dignità dell’uomo", nonché per "l'impegno filantropico" per il bene delle generazioni a venire coltivato nel tempo dall’Impresa di Solomeo.