Si comincia alle 18 in Piazza Jumanji con DJ set e le esibizioni dell'Hit Mania Dance Show. Attesi i concerti live di Benji e Fede e poi Fred De Palma, in chiusura uno spettacolo pirotecnico. Fino al tre novembre si potrà anche assistere a spettacoli a tema e altre attività come Wreckage, un percorso immersivo ricco di sorprese

La notte di Halloween per molti è l'occasione di organizzare feste ed eventi. Anche il parco di divertimenti di Gardaland, come ogni anno, è in prima linea per offrire ai suoi ospiti delle giornate da brividi: ecco tutto quello che si potrà fare.

L'evento sarà trasmesso in diretta radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del Digitale Terrestre e canale 735 di Sky) e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play,

Innanzitutto durante la notte delle streghe il parco rimarrà aperto eccezionalmente fino a mezzanotte, per un totale di 14 ore di apertura. Alle attrazioni e agli spettacoli a tema subentrerà, nelle ore serali, il Gardaland Halloween Party: l'avvio è previsto alle 18 in Piazza jumanji con il DJ set di Luca Lazza, accompagnato dalla voce di Ary Fashion e seguito dalle esibizioni dell’Hit Mania Dance Show. Ci saranno poi due performance live, la prima del duo Benji e Fede e la seconda di Fred De Palma. Al termine della serata, a mezzanotte, il parco chiuderà con uno spettacolo pirotecnico.

La festa prosegue fino al tre novembre

Ma il programma non termina con il giorno di Halloween. I visitatori del parco potranno partecipare ai Venerdì da paura (dalle 17 alle 22) con due Scary Zone infestate da zombie e la novità 2024 "WRECKAGE – The Horror Experience". Si tratta di un inedito percorso nella semioscurità che promette di far vivere un’esperienza immersiva per tutti coloro con età superiore ai 14 anni.

Ci saranno anche Street Animation da brivido, dolci e cocktails a tema e spettacoli come "Anubis" al Gardaland Theatre.