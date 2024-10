Vecchio Amaro del Capo, la distilleria si fa sostenibile

La distilleria moderna fa i conti con la sostenibilità e si trasforma. Succede nell'azienda Caffo dove si produce il Vecchio Amaro del Capo, uno dei liquori più venduti d'Italia. Qui l'innovazione passa attraverso la sostenibilità, a partire dal vetro della bottiglia. ascolta articolo

La sostenibilità come marchio distintivo, la collaborazione con l'università mediterranea di Reggio Calabria per l'implementazione dei sistemi interconnessi e per garantire una qualità continua. Il gruppo Caffo hanno come obiettivo quello della produzione della creazione di un modello di trasferimento tecnologico che si basa su innovazione continua.

Il gruppo nasce nel 1915 ed è leader nel settore della produzione di distillati. Il cuore pulsante dell'azienda e in Calabria dove l'azienda produce e distribuisce bevande alcoliche dal 1915 la storica sede di limbadi è un vero e proprio fiore all'occhiello nel settore della distillazione dei liquori, e i prodotti vengono distribuiti in tutto il mondo. Il Gruppo Caffo 1915 applica il modello dell’Industria 4.0 con l’attivazione di strategie avanzate di produzione e la creazione di un modello di trasferimento tecnologico che si basa sull’innovazione continua e sulla creazione di nuovi prodotti valorizzando le botaniche locali, mantenendo un patrimonio di oltre duemila ricette in continua evoluzione.

La sostenibilità si traduce nell’implementazione di sistemi interconnessi per garantire qualità continua, con metodi di controllo chimico e organolettico sviluppati dal laboratorio interno “CaffoResearch”. Da qui nasce la collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e il Focuss Lab, consolidando la strategia di“Innovation Through Tradition”. Il Vecchio Amaro del Capo è il prodotto di punta dell’azienda. É l’amaro più amato e il più acquistato in Italia con oltre il 38% di quota di mercato a volume nella Grande Distribuzione (datiIRI Infoscan). La sua celebrità si deve alla ricetta che contempla 29 botaniche, principalmente calabresi, e alla modalità di consumo ice-shot, ovvero ghiacciato da freezer a-20°C.in bicchierini ghiacciati. “La sostenibilità”, spiega Nuccio Caffo AD del Gruppo Caffo 1915 “inizia dalla bottiglia. Usiamo infatti vetro che per l’80% è riciclato. Usiamo vetro scuro che oltre a preservare il prodotto all’interno rispetta l’ambiente. Gli scarti delle materie agricole utilizzate, come le vinacce, vengono utilizzate da un vicino impianto come biomasse per produrre biogas che diventa energia elettrica. In particolare l’arancia amara selvatica che è uno degli ingredienti principali dell’Amaro del Capo, la parte interna viene inviata all’impianto di biomasse, mentre la scorsa viene usata per l’infuso che si utilizza per il liquore.