In occasione del centenario dalla scomparsa di Giacomo Puccini, Disney e Giunti Editori pubblicano un volume speciale con un racconto inedito e tre storie a fumetti ispirate alle opere pucciniane

Il racconto inedito

Protagonista di questo volume speciale vede tra i protagonisti insieme a Topolino anche Andrea Vocelli, versione in chiave Disney di Andrea Bocelli, che quest’anno celebra un altro importante anniversario: i suoi primi 30 anni di carriera. Con Topolino, il giovane Vocelli, appassionato di bel canto, si avventura in un viaggio nel tempo alla ricerca delle origini del maestro Puccini, desideroso di scoprire il segreto del suo talento.

Bocelli ha un legame speciale con Puccini, di cui ha cantato molte delle sue più importanti opere: dalla Butterfly a La Bohème, da Turandot a Tosca.

Il 20 ottobre il tenore sarà a Roma in occasione del Festival di Cinema per presentare il film concerto "Andrea Bocelli 30: The Celebration", mentre il 25 ottobre verrà pubblicato il suo nuovo album "Duets".