Il libro di questa settimana si intitola "Io sono l’uomo con due facce" e le due facce sono quelle del suo autore, il premio Pulitzer Viet Than Nguyen, nato in Vietnam e arrivato piccolissimo negli Stati Uniti nel 1975, dove verrà accolto con la sua famiglia come rifugiato e dove crescerà, studierà, diventerà un professore e uno scrittore.

"Questo dualismo - racconta Viet Than Nguyen nella nuova puntata di 'Incipit' - è un'esperienza molto comune agli outsider, soprattutto quando sono visti come diversi da qualche punto di vista. Ma per me, in realtà - aggiunge il premio Pulitzer in questa intervista - si è rivelata una sensazione molto utile, perché credo che per uno scrittore sia straordinario avere un piede dentro e uno fuori dalla comunità, perché ti permette di capire la società in cui vivi e al tempo stesso di coglierne i limiti e le contraddizioni".

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.