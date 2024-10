Joe la Pirata, la straordinaria vita di Barbara Carstairs

Uno dei più incredibili personaggi del Novecento rivive nel fumetto scritto da Hubert e disegnato da Virginie Augustin, pubblicato in Italia da BAO Publishing ascolta articolo

La vita di Marion Barbara Carstairs è stata qualcosa di straordinario. Così incredibile che, a leggerla, si fa quasi fatica a credere sia stata vera. Nata nel 1900 e morta nel 1993, ha attraversato quasi tutto il XX secolo anticipandone i mutamenti sociali, precorritrice dei tempi, pioniera dei diritti individuali e femministi. La sua vita è raccontata nel bellissimo Joe La Pirata, fumetto scritto dal compianto sceneggiatore francese Hubert (un nome una garanzia per chi mastica il fumetto europeo) e disegnato da Virginie Augustin, pubblicato in Italia da BAO Publishing in un elegante cartonato con fettuccina segnalibro (bianco e nero, 224 pagine, 24 euro).

Una tavola tratta da Joe La Pirata di Hubert e Virginie Augustin

Joe Carstairs Barbara, che decise di essere chiamata Joe, è stato un personaggio tra i più incredibili del Ventesimo secolo: la prima donna a gareggiare con gli uomini nelle gare di motoscafi, battendoli spesso, insofferente nei confronti delle etichette e dell’etichetta, omosessuale dichiarata e gender fluid ante-litteram, una mina vagante all’interno dell’alta società in cui comunque si è mossa, sconquassandola, per tutta la durata della sua vita. Hubert ne traccia una biografia costruita più sulle caratterizzazioni e le interazioni tra i personaggi che sui fatti (che comunque sono cospicuamente presenti).

Una tavola tratta da Joe La Pirata di Hubert e Virginie Augustin

Un racconto pieno di personaggi Joe La Pirata è un racconto corale in cui spicca su tutte la voce della solista Joe, ma che pullula di personaggi secondari, tutti ritratti con altissima cura, definiti nelle più impercettibili sfumature, giustapposti alla protagonista della storia. Così, tra le pagine di un graphic novel imperdibile, fanno la loro comparsa protagonisti del Secolo Breve come Marlene Dietrich, Talullah Bankhead, Dolly White, Edoardo di Windsor e Wallis Simpson. Satelliti che ruotano intorno al Pianeta Joe, contribuendo, ognuno a modo suo, a definirne il ritratto.

Una tavola tratta da Joe La Pirata di Hubert e Virginie Augustin

I disegni di Virginie Augustin Ammirevole anche il lavoro ai disegni di Virginie Augustin, che pur restando sempre all’interno di uno stile cartoonesco, opta per un tratto più stilizzato nel design della protagonista e per uno decisamente più realistico quando disegna monumenti e altri personaggi storici. Così, se i secondi risultano perfettamente riconoscibili agli occhi di un lettore consapevole, le sembianze della prima, meno definite, risultano più universali, facendo emergere il suo pensiero al di là dell’apparenza esteriore e rendendola un personaggio in cui risulta più semplice identificarsi. Così come Joe non si è mai piegata a compromessi nelle sue scelte di vita, allo stesso modo il bianco e nero del fumetto (che concede spazio solo per qualche pagina a un intermezzo a tinte pastello) è netto, deciso e privo di sfumature.

Una tavola tratta da Joe La Pirata di Hubert e Virginie Augustin

La biografia di una donna eccezionale Joe La Pirata è allo stesso tempo la biografia di una donna eccezionale e uno spaccato affascinante su una parte dell’alta società del ventesimo secolo. Un’opera in cui scrittura e disegno viaggiano nella stessa direzione come capita solo nei migliori fumetti, un’ulteriore prova dell’enorme talento narrativo e della sensibilità di Hubert.