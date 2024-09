Collezionismo, Topps lancia la prima Hobby RIP Night

Si tratta di un evento di rilevanza internazionale dedicato agli amanti del collezionismo sportivo e organizzato direttamente dal colosso americano, che finalmente ha presentato l'atteso format anche in Italia (a Milano) dopo l’enorme successo ottenuto negli Stati Uniti. Veterani e neofiti hanno avuto l’opportunità di partecipare a entusiasmanti sessioni di unboxing e scambi di carte, sfidandosi poi in avvincenti Pack Battle

La carta più costosa di sempre, un Mickey Mantle del 1953 prodotto da Topps e gradato SGC 9, è stata venduta qualche anno fa all’incredibile somma di 12,5 milioni di dollari. Non c’è da stupirsi, quindi, se il mercato delle carte collezionabili sportive negli ultimi anni sta conoscendo una crescita esponenziale, arrivando a toccare numeri da capogiro: solo nel 2022 era stato valutato ben 9,69 miliardi di dollari, ma entro il 2030 raggiungerà la cifra record di almeno 20,48 miliardi (Kigs Researc). Un giro d'affari considerevole che coinvolge sempre più appassionati disposti a spendere cifre esorbitanti pur di aggiungere alla loro collezione la carta tanto rara, quanto desiderata.

Il collezionismo è un fenomeno culturale che da generazioni unisce persone con interessi comuni, creando un profondo senso di comunità e andando al di là della semplice passione. Topps, azienda leader del settore, con i suoi oltre 80 anni di storia, continua a innovarsi e ad ampliare la gamma di prodotti in catalogo, rinnovando il suo storico impegno nel mantenere il collezionismo un fenomeno di estremo successo. L'esperienza del collezionismo è oggi arricchita da eventi, fiere e manifestazioni che riuniscono appassionati di tutte le età, offrendo l'opportunità di scambiare carte, cercare cimeli rari e incontrare gli stessi campioni protagonisti delle imperdibili collezioni.

Solo negli ultimi mesi, ad esempio, Topps ha presentato le sue prime due collezioni di carte e figurine dedicate all’ambito torneo Uefa Euro 2024™ sia a Napoli Comicon - il 2°più grande festival sulla cultura pop del Belpaese - sia a Play Modena - l’unico evento italiano dedicato al gioco da tavolo, di carte e di ruolo. E non solo, oltre a essere main sponsor di Collect IT - il primo card show dedicato ai collezionisti del nostro Paese - al recente Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza ha lanciato in grande stile la nuova edizione di Turbo Attax, il TCG (trading card game, cioè gioco di carte collezionabili) giunto alla quinta edizione che ha come protagonisti i 60 piloti che compongono i circuiti di Formula 1, 2 e 3. Qualche settimana fa, infine, è stata la volta della prima Topps Hobby RIP Night: un evento di rilevanza internazionale dedicato agli amanti del collezionismo sportivo e organizzato direttamente dal colosso americano, che finalmente ha presentato l'atteso format anche in Italia (a Milano) dopo l’enorme successo ottenuto negli Stati Uniti. Veterani e neofiti hanno avuto l’opportunità di partecipare a entusiasmanti sessioni di unboxing e scambi di carte, sfidandosi poi in avvincenti Pack Battle: chi trova la carta di maggior valore, vince l’intero contenuto della box.